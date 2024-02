Giorno del ricordo, eventi a Casalbordino, Lanciano e Chieti

“Per non dimenticare la tragedia degli italiani e di tutti i martiri delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati” è l’obiettivo con cui è stato istituito il “Giorno del Ricordo” con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 per “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Il 10 febbraio è il giorno in cui nel 1947, “furono firmati i trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia”. La legge istitutiva ha proclamato il “Giorno del Ricordo” solennità civile nella quale “sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado”, favorita “da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende” per “valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all’estero”.

Al ricordo delle vittime delle foibe, dell’immensa tragedia avvenuta al confine nord orientale italiano, sono dedicati strade e piazze in vari comuni d’Italia tra cui Casalbordino, Lanciano e Chieti. Luoghi in cui domattina si terranno cerimonie per “una ricorrenza fondamentale nella storia della nostra nazione – sottolinea Gioventù Nazionale Provincia di Chieti - la storia di un popolo gettato nelle foibe e costretto ad abbandonare la propria terra, una storia a lungo dimenticata che oggi viene rimessa in luce». A Casalbordino l’appuntamento è alle ore 10 nei pressi della Basilica Madonna dei Miracoli, a Lanciano alle 10.45 e a Chieti alle 18 nei tre Larghi dedicati alla memoria delle vittime delle foibe.