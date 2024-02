«Cancro patologia in costante crescita»

Il 4 febbraio è la “Giornata mondiale contro il cancro”, il “World Cancer Day”, promossa dalla UICC - Union for International Cancer Control - e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Importante richiamo a riflettere sul necessario impegno di istituzioni e cittadini pere combattere il cancro, "Close the Care Gap" (Colmare il gap sulla cura) è il tema al centro della campagna 2024, slogan che richiama l’attenzione sull’importanza di comprendere, riconoscere e combattere le disuguaglianze nella cura del cancro nel mondo. Una patologia in costante crescita: nel 2022 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha stimato ci siano stati 20 milioni di nuovi casi e il Global Cancer Observatory dello Iarc stima che nel 2050 i casi saranno oltre 35 milioni.

La prevenzione, sottolinea l’Amministrazione Comunale di Rocca San Giovanni che ha aderito alla mobilitazione odierna, è prevenire con il contrasto alle patologie neoplastiche che necessita di un approccio multi-disciplinare e richiede interventi coordinati e sinergici a più livelli, dalla prevenzione al miglioramento del percorso complessivo della presa in carico del paziente oncologico. Sui canali social istituzionali l’Amministrazione di Rocca ha pubblicato alcune regole proposte dal Ministero della Salute per ridurre i fattori di rischio:

- Non fumare. Non consumare nessuna forma di tabacco. Rendi la tua casa libera dal fumo.

- Adotta un’alimentazione sana ed equilibrata.

- Ricorda che l’allattamento al seno riduce il rischio di tumore per la mamma.

- Fai vaccinare i tuoi figli contro l’HPV e l’epatite B.

- Evita un’eccessiva esposizione al sole e applica protezioni solari prima di esporti.

- Segui scrupolosamente le istruzioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro per proteggerti dall’esposizione ad agenti cancerogeni.

- Pratica attività fisica regolarmente. Evita o riduci la sedentarietà.

- Riduci o evita il consumo di alcolici.

- Aderisci ai programmi di screening oncologici.