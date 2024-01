'Incontrocampo', appuntamento con il cinema d'autore

Il CiakCity Cinema di Rocca San Giovanni torna ad ospitare la Rassegna Incontrocampo - ottava edizione - l'appuntamento con il cinema d'autore in programma dal 29 gennaio al 18 Marzo 2024, per otto settimane, ogni lunedì.



Saranno proiettati alcuni tra i migliori film della stagione, accogliendo sia maestri acclamati, sia autori e autrici emergenti, che il pubblico è invitato a scoprire. Anche in questa edizione gli spettatori avranno la possibilità di scegliere fra due spettacoli e due opzioni: i film sono, infatti, proposti sia nella versione doppiata in italiano, sia in versione originale con sottotitoli.



Ad aprire il cartellone quest'oggi, lunedì 29 gennaio 2024, è l'ultimo film di Wim Wenders "Perfect Days", candidato all'Oscar come miglior film straniero e premiato a Cannes per la magnifica interpretazione del protagonista, Kōji Yakusho.



Proponiamo la locandina con tutti gli appuntamenti in programma. Non mancate!