Rilascio passaporti, nuove modalità operative dalla Questura di Chieti

La Questura di Chieti, al fine di meglio fronteggiare la richiesta di rilasci di passaporti, ha rimodulato la gestione del servizio passaporti con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i tempi di attesa legati all’ottenimento del titolo, dando così una risposta virtuosa alla cittadinanza.

A tal fine, sono state apportate delle modifiche che troveranno applicazione a partire da lunedì 5 febbraio 2024.

Innanzitutto, cambierà la modalità di prenotazione. Infatti, il cittadino richiedente il titolo non dovrà più presentarsi fisicamente presso gli sportelli della Questura, ma potrà farlo comodamente da casa, tramite agenda online, collegandosi al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it e in quella sede gli verranno comunicati il giorno e l’orario in cui presentarsi.

Inoltre, verrà migliorato il servizio di ricezione delle istanze, attraverso l’aumento del numero delle giornate di acquisizione che da tre passerà a quattro.

Nello specifico, i cittadini, dopo essersi prenotati al suindicato link, potranno recarsi presso i locali della Questura nella giornata e orario indicati in fase di prenotazione.

I giorni settimanali dedicati saranno il lunedì, martedì, giovedì e venerdì (esclusi i festivi), mentre le fasce orarie in cui verranno fissati gli appuntamenti sono 09.00-12.00 e 15:00-17:00.

La giornata del mercoledì, invece, dalle ore 09.00-12.00, sarà interamente dedicata alla riconsegna del titolo di viaggio richiesto.

Sempre in un’ottica di massima collaborazione nei confronti del cittadino, in caso di viaggi per motivi di lavoro, studio, salute e turismo connotati da urgenza sostenuta da adeguata giustificazione, per i quali non è possibile ottenere una prenotazione in tempo utile tramite prenotazione online, sarà possibile chiedere la fissazione di un appuntamento mediante invio di una e-mail all’indirizzo [email protected].