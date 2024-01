Voucher "iostudio", comunicate modalità riscossione beneficio

Si rende noto che la Regione Abruzzo con nota Prot. n. 3700 del 18-01-2024 ha comunicato le modalità di riscossione del beneficio assegnato riferito all’anno scolastico 2022/2023, voucher “iostudio”.

Gli studenti beneficiari e/o le loro famiglie potranno recarsi presso qualsiasi ufficio postale, muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale (sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne), chiedendo la consegna della Carta Postepay Borsa di Studio, il cui termine di utilizzo è stato fissato fino a dicembre 2024.



Se non utilizzi l’App IO e vuoi sapere se sei beneficiario del Voucher IOSTUDIO 22/23 clicca sul link seguente: https://service.lanciano.eu/v5/iostudio/ .

Le modalità di riscossione delle borse vengono esplicitate di seguito nell’allegato Ministeriale e nella pagina web all'interno del Portale dello Studente https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher



Per ogni necessità di assistenza relativa alla procedura di riscossione è necessario contattare direttamente il MIM agli indirizzi di posta elettronica: [email protected] oppure [email protected]

