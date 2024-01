In pensione Antonietta Fabrizio, il saluto degli operatori dei Ser.D di Vasto, Lanciano e Chieti

Dopo tanti anni di lavoro in uno dei servizi territoriali più complessi, connotato da un'utenza particolarmente fragile, la dottoressa Antonietta Fabrizio, direttore facente funzione del Servizio Dipendenze Patologiche della Asl Lanciano Vasto Chieti, ha lasciato il suo incarico "per godersi il meritato riposo", come sottolineano gli operatori dei Ser.D di Vasto, Lanciano e Chieti che "le augurano di godersi in serenità e in salute questo nuovo capitolo della sua vita".



Un augurio e un ringraziamento al quale si associa con riconoscenza l'intera Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti.