WALKING aut: Lanciano ottiene un finanziamento per progetto innovativo sull'autismo

Il Comune di Lanciano ha recentemente ottenuto un finanziamento di €628.179,00 per la realizzazione del progetto "WALKING aut". La proposta, che è stata presentata dall'ECAD dell’Ambito sociale n. 11 frentano e capofila della rete di coprogettazione, coinvolge gli ambiti sociali n. 7 Vastese, n. 8 Chieti, n. 9 Val Di Foro, n. 10 Ortonese, n. 12 Sangro Aventino, n. 13 Marrucino e n. 14 Alto Vastese, nonché gli enti del terzo settore dell’area disabile come Anffas Lanciano Ets, Anffas Vasto Ets, Anffas Chieti Rosa Blu Ets.

“Mi preme sottolineare come sia la prima volta che la nostra amministrazione comunale – afferma l’assessore alle politiche sociali e giovanili, la Dott.ssa Cinzia Amoroso - fa da capofila per un progetto così ambizioso che vede protagonista il mondo dello spettro Autistico. Una patologia che è purtroppo in aumento e che va sicuramente supportata in maniera concreta” dice l’Assessore alla Politiche Sociali e giovanili Dott.ssa Cinzia Amoroso”.

Si tratta di un progetto che avrà una durata di 12 mesi e si articolerà su un doppio binario di interventi, entrambi focalizzati sulla socializzazione e l'inclusione lavorativa delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Le linee di Intervento per la Socializzazione sono divise in campus estivi, indoor/outdoor dedicati ai minori (5-14 anni) come momenti di condivisione e supporto alle famiglie durante il periodo estivo; palestre di vita come Laboratori artistici, espressivi, ricreativi, sportivi e digitali per persone dai 14 ai 21 anni; outdoor Adventure Program ossia Attività all'aperto come campeggi ed escursioni per persone dai 14 ai 21 anni; Anager di Rete che prevedono attività all'aperto finalizzate all’acquisizione di abilità comunicative e sociali per persone dai 14-21 anni.

Inoltre saranno avviati progetti sperimentali per l'inclusione lavorativa nei quali verranno inseriti laboratori occupazionali e pre-occupazionali.; coach on the job cioè attività outdoor, accompagnamento sul luogo di lavoro e mediazione dei rapporti, per favorire l’autonomia progressiva degli adulti sopra i 18 anni, e l’erogazione Tirocinio di Inclusione Sociale (TINA): Collegamento diretto tra il mondo dell’autismo e il mondo del lavoro per adulti sopra i 18 anni.

Il progetto mira a creare una rete di risorse umane e strutturali distribuite capillarmente, competenti in interventi sociali per le persone con disturbo dello spettro autistico. Inoltre, si propone di superare la frammentazione attuale degli interventi e formare le risorse coinvolte per gestire il progetto in modo condiviso. A questo si aggiunge l’obiettivo di favorire l'inclusione lavorativa e contribuire all'educazione dei più giovani sulla tematica dell'autismo, dando sostegno alle famiglie.

Il progetto "WALKING aut" rappresenta un passo significativo verso un welfare generativo, puntando all'empowerment comunitario e a una cittadinanza attiva e attenta alle persone con disabilità, promuovendo, al contempo, la qualità di vita percepita da parte dei soggetti coinvolti.

“Le Politiche Sociali hanno cambiato aspetto – prosegue l’assessore Amoroso - non agiscono più come mero assistenzialismo, ma cercano percorsi alternativi facendo rete con enti del terzo settore, con associazioni ed in questo caso ancora una volta creando un dialogo efficace con la ASL della Nostra Provincia. Da sempre il Sociale garantisce misure ed azioni rivolte a persone fragili e diversamente abili, non andando a fare distinzioni nette x patologia. Invece quest’anno è arrivata l’opportunità di creare percorsi per ragazzi affetti da forme di autismo per poterli supportare con una progettazione per un anno.”

“Ogni provincia - conclude Cinzia Amoroso - ha un capofila e per la provincia di Chieti hanno individuato Lanciano come Comune capofila e questo fa capire con questa Amministrazione in questi due anni abbia lavorato in modo sinergico con il mondo del terzo settore meritando questa stima.”