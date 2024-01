Morto il drammaturgo Enzo Moscato, il ricordo del Teatro del Sangro

La cultura italiana ha perso un suo grande rappresentante, icona del teatro napoletano dopo Eduardo De Filippo: nella notte tra sabato e domenica è morto il drammaturgo Enzo Moscato. «Era nato a Napoli il 20 aprile 1948, ed è stato un massimo esponente della nuova drammaturgia napoletana del dopo Eduardo De Filippo – ricorda Ansa Campania - Autore, regista e attore, aveva ambientato nei Quartieri Spagnoli che tanto amava, molti dei suoi drammi raccontando i disagi sociali di quegli abitanti con storie piene di vita, complesse, contraddittorie mai dritte».

«Considerato un grande del teatro, con testi coraggiosi, arcaici e moderni al tempo stesso – prosegue Ansa Campania - Scannasurice, Signurì signurì, Piece noire, Rasoi, Ragazze sole con qualche esperienza, Embargos, Luparella, Ritornanti, Toledo Suite sono alcuni dei suoi lavori scritti, messi in scena e interpretati in quarant'anni di carriera». È stato dal 1990 direttore artistico della compagnia teatrale Enzo Moscato, ha anche ricoperto incarichi di direzione artistica per il Teatro Mercadante - Stabile di Napoli negli anni 2003-2006, per il Festival Internazionale di Teatro - Benevento Città Spettacolo negli anni 2007-2009. All’impegno teatrale ha accompagnato anche quella cinematografica, a partire dal grande sodalizio artistico con Mario Martone, e tanti sono i riconoscimenti ottenuti.

Tre anni fa Enzo Moscato è stato ospite al Teatro Studio Lanciano, a Treglio. Appresa la notizia della scomparsa il Teatro del Sangro lo ha pubblicamente omaggiato ricordando l’esperienza del 2021. «Enzo Moscato è morto. In questo tempo di violenza feroce i poeti sono ancora più preziosi, ne abbiamo un bisogno disperato e l'autore di "Scannasurice", di "Rasoi", "Compleanno", "Luparella", il gigante della nuova drammaturgia contemporanea lascia davvero un vuoto incolmabile. Nel 2021 lo abbiamo ospitato al Teatro Studio Lanciano, a Treglio, ed è stato grande teatro. Ciao Enzo».