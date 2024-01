Prorogate le concessioni per occupazione del suolo pubblico

L’Amministrazione Comunale di Lanciano ha pubblicato l’avviso ai titolari di pubblico esercizio e attività similari della proroga delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico. L’estensione è valida fino al 31 dicembre 2024.

«Preso atto di quanto disposto dall’art. 11, comma 8, della L.n.214 del 30.12.2023, che ha prorogato ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la procedura semplificata per le domande di nuove concessioni o di ampliamento per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività degli esercizi stessi, senza necessità dell’autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio» con apposita delibera la Giunta Comunale guidata dal sindaco Paolini ha disposto la proroga.

«In virtù della citata proroga, le concessioni in essere per l’occupazione del suolo pubblico rilasciate alle attività di pubblico esercizio ai sensi dell’art. 181 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (convertito con modificazioni in L.77/2020) e successive modifiche, nonché le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico rilasciate alle attività artigianali alimentari, per l’emergenza Covid-19, sono prorogate d’ufficio fino al 31 dicembre 2024, senza necessità di comunicazione da parte degli esercenti, salvo disdetta dell’interessato – si legge nell’avviso pubblicato - Ogni singola impresa ha facoltà di rinunciare espressamente all'occupazione concessa, inviandone comunicazione scritta al Comune, qualora la stessa non abbia più interesse a esercitare l'attività su area esterna».

L’avviso integrale è visionabile sul sito web istituzionale qui https://www.lanciano.eu/c069046/po/mostra_news.php?id=1278&area=H