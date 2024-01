Al Fenaroli teatro dialettale con “’O tuono ‘e marzo”

Domenica 14 gennaio 2024 nuovo appuntamento con la XIX edizione del Festival "Premio Maschera d'Oro – Città di Lanciano" - rassegna di Teatro Dialettale a cura dell'Associazione Amici della Ribalta, inclusa nel cartellone 2023/2024 del Teatro Fenaroli di Lanciano. Alle 17:00 andrà in scena 'O TUONO 'E MARZ di Vincenzo Scarpetta portato in scena dall'Associazione culturale IL SIPARIO di Battipaglia (SA).

L'ultimo episodio del ciclo scarpettiano a 'O tuono 'e marzo (1912), una commedia del figlio di Eduardo Scarpetta, Vincenzo, che ha continuato la tradizione paterna scrivendo e interpretando testi ispirati alle pochades. Felice Sciosciammocca è un giovane benestante, orfano di entrambi i genitori e in procinto di sposarsi, che trova in pochi giorni, due padri, una madre, una sorella e un cugino. A creare qualche parente in eccesso per sfruttare la situazione a suo vantaggio è Turillo, un servo canaglia, pronto a spacciarsi per padre e a diventare marito.

Biglietti presso punti vendita del circuito ciaotickets e presso il botteghino del teatro il sabato precedente ogni spettacolo dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica dello spettacolo dalle ore 10,00 in poi. Info e prenotazioni 339 8201983 .

Teatro Comunale Fedele Fenaroli