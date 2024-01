«Abbiamo portato la cultura nel centro storico, nel borgo e nelle aree naturali»

Una larga partecipazione di pubblico e un grande entusiasmo da parte dei premiati hanno caratterizzato la cerimonia del Premio Endas Cultura Abruzzo nei locali del Circolo Aternino di Pescara.

Il Premio è giunto alla seconda edizione e la cerimonia è avvenuta nell’ambito di PescarainArte, curata dal critico letterario e d’arte Massimo Pasqualone, con presentatore della serata Stefano D’Alberto e la partecipazione del sindaco Carlo Masci.

Tra i premiati anche Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni. «Questo premio ottenuto per l’impegno nell’ambito della promozione, che l’Associazione Endas Abruzzo Aps ha voluto riconoscere a Rocca San Giovanni, è motivo di soddisfazione, non solo per me e per l’Amministrazione comunale, ma per tutti i concittadini che si adoperano per la cultura, per il sociale, per il turismo, per lo sport – ha dichiarato il primo cittadino al termine della cerimonia - è un riconoscimento per tutta la comunità di Rocca San Giovanni che noi Amministratori cerchiamo di guidare, quotidianamente e al meglio, diffondendo e divulgando la cultura in tutti i luoghi caratteristici del nostro paese».

«Nel 2023 abbiamo portato la cultura nei palazzi storici, nel cuore del centro storico, in piazza, tra i vicoli del borgo, ma anche sui trabocchi, all’interno delle nostre riserve naturali, sulle spiagge, lungo i tratti del litorale della Via Verde – ha sottolineato il sindaco Caravaggio - ci siamo impegnati nel coinvolgimento attivo degli operatori, delle istituzioni scolastiche, delle attività economiche, delle associazioni, dei comitati con un solo e grande obiettivo, che continuerà in maniera decisa nel 2024: portare sempre più in alto il nome di Rocca San Giovanni».

Foto di Massimo Pasqualone e Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni