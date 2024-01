A Rocca San Giovanni (Ch) torna "La Befana vien nel borgo"

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo dello scorso anno, torna "La Befana vien nel Borgo", evento organizzato dall'associazione Rocca2030 con il patrocinio del Comune di Rocca San Giovanni e insieme a varie associazioni e attività commerciali del territorio. L'iniziativa, che si terrà sabato 6 gennaio in piazza degli Eroi, prevede un programma ricco e per tutti i gusti. Si partirà alle ore 16.00 con l'intrattenimento per i più piccoli, alle 17.30 la presentazione dell'evento con la discesa della Befana dalla Torre Civica e la consegna delle calze ai bambini presenti. Alle 18.30 apriranno gli stand gastronomici e, a seguire (ore 20.15), ci sarà il concerto del gruppo Qui si sona band.

"In seguito al grande successo degli eventi organizzati nel 2023 – commenta il sindaco Fabio Caravaggio - si riparte alla grande nel nuovo anno con l'impegno e la volontà di fare sempre meglio per promuovere il nostro borgo e la nostra costa. Il mio invito è quello di partecipare alla manifestazione e, con l'occasione, scoprire le bellezze del nostro paese".