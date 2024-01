In scena il “Frasario Minimo Boreano”

Riceviamo e pubblichiamo

Le luci si accendono sul palcoscenico culturale di Casoli per accogliere la presentazione del "Frasario Minimo Boreano", l'opera prima letteraria di Icks Borea che cattura l'essenza della moderna società in un linguaggio rivoluzionario. Sabato 6 gennaio 2024, alle 21:00, il Cinema Teatro Comunale diventerà il crocevia dove parole e riflessioni si incontrano per un'esperienza di lettura collettiva.

Il libro, curato da Giuseppe Lorentini e Vittore Verratti, si svela come un mosaico di riflessioni e nuove prospettive linguistiche.La serata sarà arricchita dagli approfondimenti dei dottori Paolo Colacioppo e Camillo Fedele, e degli attori Nicola Liberato e Giovanni Martelli, che porteranno in scena le diverse sfumature del testo.La voce carismatica di Luca Romagnoli, frontman dei Management, darà vita ai versi di Icks Borea, mentre la performance artistica di Nicola Antonelli esprimerà visivamente il pathos e la creatività dell'autore.

Pubblicato con l'impegno delle Edizioni A.L.E., il "Frasario Minimo Boreano" rappresenta un'immersione nelle acque profonde del discorso contemporaneo, invitando i partecipanti a un dialogo aperto e multiforme sulla nostra esistenza.

Questa serata di debutto letterario promette di essere una celebrazione del talento di Icks Borea, unendo sotto un unico tetto la narrazione, la performance artistica e l'intelletto.

Ingresso libero