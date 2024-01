Smaltimento amianto, fondi dalla Regione alla TUA per due interventi a Lanciano

"Nuovi cantieri e posti di lavoro e, al contempo, tutelare la salute, l’ambiente e valorizzare gli immobili pubblici”: così' l'assessore regionale Nicola Campitelli, a margine dell’approvazione in Giunta regionale alla convenzione tra Regione Abruzzo e TUA per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto su due immobili di proprietà a Lanciano della società di trasporto unico abruzzese per un importo complessivo di oltre 750mila euro.

“Questo intervento, sugli ultimi due edifici rimasti, chiude un ciclo di bonifica dell’amianto al patrimonio pubblico fortemente voluto dal Governo Marsilio. Un risultato che è mancato negli anni, raggiunto da una proficua programmazione e conoscenza delle esigenze del territorio. Questa amministrazione – conclude Campitelli – dimostra con i fatti di guardare al futuro dell’Abruzzo e delle future generazioni”.