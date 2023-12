Pamela D'Amico al debutto su Rai Radio 1

Debutto su Rai Radio 1 per la conduttrice e cantante abruzzese Pamela D’Amico.

Dopo il successo ottenuto da “Pamela Viaggia in Latin”, in onda su Rai Isoradio, Pamela D’Amico da sabato 23 dicembre, alle ore 10, è nella squadra di conduttori che, durante le festività natalizie, terrà compagnia agli ascoltatori.

"E’ una grande emozione per me debuttare sul primo canale radiofonico della Rai - commenta la conduttrice teatina - Sarà un’occasione per portare buona musica agli ascoltatori, che ogni giorno seguono numerosi la programmazione di Radio 1. Ovviamente il mio impegno prosegue anche su Rai Isoradio con Pamela Viaggia In Latin, dove continuo a proporre musica e artisti della cultura musicale latino-americana, iberica e caraibica”.

Pamela D’Amico, cantautrice italo-brasiliana, ha origini a metà tra Chieti e il nord-est del Brasile, nella colorata Salvador de Bahia.

Nel corso della sua carriera ha condotto insieme a Max De Tomassi “Radio2 Brasil” (2020) e da due anni “Pamela viaggia in Latin” su Rai Isoradio. È stata la prima in Italia a riproporre in italiano e portoghese cantando e suonando dal vivo in studio ad ogni puntata, tutto il repertorio che negli anni ha rappresentato l’incontro tra i due paesi. Ha condotto alcune serate del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani Di Seta Nera”. “Rai Radio 1” si può ascoltare su Rai Isoradio (FM da 87,6 a 90,8 MHz.), sul DAB e anche su RaiPlay Sound.