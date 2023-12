Musica in corsia con “Arte in Reparto”

Riceviamo e pubblichiamo

Ha preso il via presso il DH Oncologico dell’Ospedale Renzetti di Lanciano l’iniziativa Arte in reparto, che prevede due appuntamenti in collaborazione con l’Associazione “La Conchiglia ODV” per donare momenti di gioia ai pazienti oncologici e ai loro famigliari.

Venerdì il Christmas Song Trio formato da Luigi Genovesi al pianoforte, Sarah Rullial flauto e Mara Fioriti alla voce, ha allietato i presenti con uno splendido concerto natalizio. Un’occasione di convivialità a pochi giorni dal Nataleper regalare un sorriso a chi sta affrontando la malattia, perché la musica ha il potere di elevare e lenire la sofferenza. I musicisti sono stati coordinati dal musicoterapeuta Luca Raimondi. Presente il dottor Nicola D’Ostilio,responsabile dell’Oncologia di Lanciano-Vasto che ha ringraziato tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa, a cui ha assistito anche lo staff sanitario del presidio di Lanciano.

«L’Associazione è lieta di poter sostenere questi eventi così importanti – spiega Mariella Alessandrini, presidente de “La Conchiglia ODV”. Il secondo appuntamento sarà il 12 gennaio, con il Teatro Danza. Siamo molto contenti anche di poter confermare che ripartirà presto a Vasto il servizio di Musicoterapia ogni mercoledì e speriamo di cominciare presto anche con l’Estetica per l’Oncologia che è già attiva a Lanciano».