Una settimana a suon di musica in attesa del Natale

La settimana del Natale arriva, in Atessa, a suon di musica. Dal 19 al 24 dicembre si alterneranno, per l’intrattenimento di visitatori e residenti, vari e numerosi appuntamenti da non perdere.

La renna di Babbo Natale con il suo villaggio per i più piccini; spettacoli, concerti, appuntamenti gastronomici e poi gli appuntamenti fissi con le degustazioni, “Calici in Città” a cura dell’Associazione Italiana Sommelier e la pista di pattinaggio con dj set serali.

Il 23 dicembre salirà sul palco del Teatro Comunale “A. Di Jorio” il giovanissimo pianista, Danny Costantini, vincitore del premiointernazionale “Amadeus Piano competition 2023”.

Oltre all’intrattenimento in cartellone saranno visitabili i musei e le chiese della Città. Di seguito il programma

GIOVEDI’ 21 DICEMBRE

Piazza Garibaldi dalle ore 16 pattinaggio su ghiaccio

Auditorium Italia ore 18.30“Note di Natale” concerto scuola di musica Il Pentagramma



VENERDI’ 22 DICEMBRE

Piazza Garibaldi dalle ore 16 pattinaggio su ghiaccio

ore 16.30 : Scrippelle e Vin Brulè a cura di Gruppo Alpini e Protezione Civile “A.N.A.” Atessa

ore 17: Giro con la Renna di Babbo Natale e Villaggio di Natale con truccabimbi e laboratori

dalle ore 19 Dj set su ghiaccio a cura di Acli Atessa

Teatro Comunale ore 21.15 “Brasserie Natalizia” – Concerto sestetto di ottoni dei docenti Conservatorio L’Aquila



SABATO 23 DICEMBRE

Piazza Garibaldi Dalle ore 10 pattinaggio su ghiaccio Dalle ore 17 Scrippelle e Vin Brulè a cura di A.N.A. e Protezione Civile Atessa Dalle ore 17 Dj set su pista ghiaccio a cura di Acli Atessa Percorso “Calici in Città” nei negozi e nei locali aderenti

Montemarcone – Sala Polivalente ore 18 tombolata di Natale a cura di Avis Atessa



Teatro Comunale ore 19 Recital pianistico Danny Costantini

Centro Storico dalle 18 “Calici in Città” percorso enogastronomico presso i locali aderenti



DOMENICA 24 DICEMBRE

Piazza Garibaldi Dalle ore 10 pattinaggio su ghiaccio ore 20 serata musicale a cura di bar “La Perla” e “Barone”

Centro Storico Dalle ore 18 “Calici in Città” percorso enogastronomico presso i locali aderenti



MUSEI APERTI e MOSTRE

C.so Vittorio Emanuele II, Museo Aligi Sassu: dalle 18 alle 20 nei fine settimana

Piazza Oberdan, Mostra permanente del Presepe: prefestivi e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20

Corso Vittorio Emanuele II, Mostra arti antiche e tradizioni

Corso Vittorio Emanuele II, Mirabilis

Via Umberto I, Esperienze materiche

«Il programma natalizio atessano, che sta registrando una buona partecipazione di pubblico, entra nel vivo. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le età. Insieme con Arte e musica ci sono spettacoli per bambini, pista di pattinaggio, appuntamenti enogastronomici – ha sottolineato il sindaco Giulio Borrelli - i negozi storici, affiancati dai temporary shop, stanno alimentando le attività commerciali. Richiama l’attenzione dei cittadini di altri paesi anche l’enoteca delle “Città del Vino” d’Abruzzo, che si è ben coordinata, nelle varie degustazioni, con altre attività già presenti nel Centro Storico. Sabato 23 dicembre ci sarà un tour culturale ed enogastronomico che coinvolgerà San Salvo, Vasto e altre località».