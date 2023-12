L’adesione a definizione agevolata o annullamento parziale di tributi possibile fino a fine mese

Il Sindaco Filippo Paolini e l’assessore al Bilancio e Finanze ricordano ai Cittadini di Lanciano, eventualmente interessati, la scadenza del 31 dicembre 2023 quale termine (perentorio) per aderire alla definizione agevolata di tributi comunali che, nell’eventualità, non siano stati corrisposti al 30 giugno 2022. Al riguardo si ricorda che il consiglio comunale del 20 luglio 2023 ha approvato:



A) il regolamento per la definizione agevolata dei carichi tributari al 30 giungo 2022;

B) l’annullamento (cd rottamazione) parziale delle cartelle al 31.12.2015 fino a €mille.



A) Per “ definizione agevolata ” si fa riferimento ai tributi , canoni, debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi, relativi al periodo dal 01 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Rientrano nella definizione agevolata anche le sanzioni amministrative e le violazioni del codice della strada. Le posizioni tributarie pendenti potranno essere estinte versando solo il tributo originariamente dovuto, rimborsando le spese di procedura ed escludendo le sanzioni ed interessi maturati. I cittadini interessati dovranno manifestare ai concessionari (ICA e SOGET) la volontà di avvalersi della definizione agevolata, su apposito modulo, disponibile anche sul sito del Comune di Lanciano. Il pagamento potrà essere effettuato con versamento in unica soluzione entro il primo marzo 2024, oppure in diciotto rate , con le modalità previste dal regolamento comunale.



B) Per “Annullamento (cd “rottamazione”) parziale” delle cartelle fino a mille euro si fa riferimento all’annullamento già in automatico di tutte le sanzioni ed interessi per tutti i carichi tributari che, dal 01 gennaio 2000 al 31.12.2015, esponevano un pagamento fino ad Euro mille. Per avvalersi di tale “annullamento-rottamazione” sarà sufficiente pagare presso i concessionari (ICA e SOGET) l’importo originariamente dovuto, con le modalità previste dal regolamento comunale.

Maggiori dettagli e modulistica sono reperibili sul sito del Comune di Lanciano, al seguente indirizzo :



https://www.lanciano.eu/c069046/po/mostra_news.php?id=1210&area=H



Il Sindaco Avv. Filippo Paolini: “Il Governo ha legiferato una normativa che consente anche ai Comuni italiani di estendere la definizione agevolata e la cd rottamazione parziale anche per i tributi e le sanzioni di competenza comunale. Dopo avere condotto un’attenta e prudente analisi sui possibili effetti che, dette opzioni tributarie, potrebbero comportare sul nostro bilancio comunale, abbiamo deciso di offrire queste opportunità, da richiedere entro e non oltre il 31 dicembre 2023, a tutti i nostri concittadini, eventualmente interessati a sistemare la propria pregressa pendenza tributaria verso il Comune, anche in via rateale, da marzo 2024.

Il vice sindaco/assessore alle finanze avv. Danilo Ranieri: “La definizione agevolata di tutti i carichi tributari al 30 giugno 2022 e, dall’altra, la cd rottamazione parziale sulle cartelle fino al mille euro al 31.12.2015, è un’opportunità per tutti i nostri concittadini che, spesso anche per ragioni di contingenza e/o morosità incolpevole, negli anni scorsi hanno avuto difficoltà nei pagamenti e risultano esposti verso il Comune di Lanciano. Crediamo nei cittadini e ne vogliamo stimolare la buona fede. Si potranno rimettere in regola, anche con comodissimi piani rateali, da definire entro il 31 dicembre 2023.