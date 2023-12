Più assistenza nei Consultori con i nuovi ecografi a Chieti e a Lanciano

"Finita l’attesa per la diagnostica ginecologica nei Consultori familiari di Chieti e Lanciano. Gli ambulatori specialistici - si legge in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - sono stati dotati, infatti, di ecografi all’avanguardia, che permettono di qualificare ulteriormente l’assistenza alle donne che si rivolgono alle strutture consultoriali per fare prevenzione o sottoporsi a controlli, sia in gravidanza che per sospetta patologia.

“ Le nuove apparecchiature consentiranno ai nostri ginecologi e ostetrici di lavorare al meglio - sottolinea Drusiana Ricciuti, responsabile della Rete dei Consultori in provincia di Chieti - perché l’acquisizione chiara e accurata delle immagini ecografiche garantisce diagnosi più precise in linea con gli standard ecografici europei. Inoltre abbiamo verificato, in questi primi giorni di messa in opera, che i nuovi ecografi hanno una ricaduta positiva sull'efficienza lavorativa degli operatori sanitari con riduzione dei tempi d'attesa e veloce scorrimento delle liste di prenotazione”.

Una particolare attenzione verrà dedicata al miglioramento degli standard assistenziali nel Percorso Nascita Aziendale, con la presa in carico delle gravidanze fisiologiche, nelle attività ecografiche dei controlli legati alle interruzioni di gravidanza, nella prevenzione delle patologie oncologiche dell'apparato riproduttivo femminile e nelle attività di consulenza ed ecografie ginecologiche della donna in età fertile.

“Abbiamo ottenuto una strumentazione attesa da anni - conclude Ricciuti - grazie alla sensibilità mostrata dalla Direzione strategica verso la sanità territoriale, che va sostenuta in special modo per le attività dedicate alla tutela, promozione e cura della salute femminile”.