Lanciano, al via gli eventi natalizi

In occasione delle Festività Natalizie l’Amministrazione Comunale ha approvato un programma di eventi ed iniziative ricreative, per celebrare in maniera significativa questa ricorrenza ed animare la nostra città.

Per la realizzazione del programma allegato, come di consueto, l’Amministrazione si è avvalsa della collaborazione delle associazioni culturali e sportive del territorio e delle realtà commerciali, al fine di coinvolgere tutta la cittadinanza nelle varie iniziative e manifestazioni proposte.



Auspichiamo un’ampia partecipazione ed auguriamo a tutti un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo.



L’Amministrazione Comunale

Qui il calendario completo degli eventi fino al 7 gennaio https://www.lanciano.eu/c069046/po/attachment_news.php?id=1763