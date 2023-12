La Fondazione Peppino Falconio si presenta nella nuova sede, la casa natale di San Francesco Caracciolo

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 9 dicembre a Villa Santa Maria (Ch), ore 11:00 presso Palazzo Mosca in Corso Umberto I n°5, conferenza stampa di presentazione della Fondazione Peppino Falconio. Saranno illustrate le borse di studio 2024 - dedicate quest'anno agli allievi dell'Istituto alberghiero 'Giovanni Marchitelli' di Villa Santa Maria - e le attività in programma per il 2024.

La conferenza stampa è inserita nell'ambito dell'evento "Tra storia e realtà, open day nella dimora di San Francesco Caracciolo" e si svolgerà all'interno della nuova sede della Fondazione Falconio, già casa natale di San Francesco Caracciolo, patrono dei cuochi d'Italia.

Interverranno: Francesco Falconio, presidente della Fondazione Peppino Falconio, Stefano Falconio, fondatore della Fondazione Peppino Falconio, Dino Mastrocola, Rettore dell'Università degli studi di Teramo, Padre Fernando Olivieri, Superiore delegazione Italia dei chierici regolari minori, Libera Candida D'Aurelio, educatrice ed esperta in formazione scolastica, Claudio Di Nicola, Fiduciario Aibes Abruzzo e Molise, Antonio Cetrano, presidente Associazione GAL (Gruppo Abruzzese Linfomi) e Paolo Gambescia, giornalista, già direttore dei quotidiani Il Messaggero, Il Mattino e L'Unità.