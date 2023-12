Battaglia del Sangro, celebrato l'80° anniversario: "Occasione di ricordo e tributo"

Con immenso onore e profonda commozione, abbiamo commemorato l'80° anniversario della Battaglia del Sangro.

Il nostro sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso questa cerimonia un momento di profondo ricordo e tributo. Questi eventi rafforzano la nostra identità e continuità storica, ricordandoci l'importanza del sacrificio per i valori di libertà e pace.

Grazie alla Vice Ambasciatore Britannico in Italia, Mrs. Eleanor Sanders, al Primo Segretario dell'Ambasciata Britannica in Italia, Mr. Cameron Mark Ballester, e al Console Generale della Nuova Zelanda in Italia, Mr. Austin Brick, per la loro partecipazione che ha rafforzato il significato di questa giornata.

Un ringraziamento particolare al Capitano Luigi Grella, alle Associazioni Carabinieri, Combattenti e alle Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, al Coro “Renzetti-Coco”, alla Protezione Civile Comunale, alla Croce Rossa e al nostro parroco Don Pietro. La vostra presenza ha dato calore e solennità all'evento.

Gli eventi come quello a cui abbiamo partecipato rinnovano il nostro impegno collettivo nel mantenere viva la memoria e nel trasmettere alle future generazioni le lezioni apprese dal passato, affinché il ricordo di quei sacrifici continui a illuminare il cammino verso un futuro di pace e comprensione.

Il Sindaco di Torino di Sangro Nino Di Fonso e l’Amministrazione Comunale