Lanciano. Ottenuto finanziamento per lavori nella Sala Teatro Mazzini

Il comune di Lanciano, guidato dal sindaco Filippo Paolini, ha ottenuto un finanziamento dal Ministero della Cultura per lavori di manutenzione della Sala Teatro Mazzini. Si tratta di fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla promozione dell’eco-efficienza e della riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema pubblici e privati.

L’amministrazione comunale frentana aveva presentato un progetto per l’efficientamento energetico e l’adeguamento alle norme antincendio della sala per un importo pari di 375mila euro, di cui 125mila euro di fondi comunali ed il restante 250mila con fondi del PNRR.

Nel progetto sono previsti il rifacimento completo dell’impianto di climatizzazione invernale e dell’impianto idrosanitario dei servizi igienici, l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi con la realizzazione degli impianti connessi, il rifacimento degli impianti elettrici e termofluidici, nonché la tinteggiatura interna delle pareti di tutti gli ambienti.

Alla fine dei lavori, portati avanti dalla ditta appaltatrice “CP S.r.l.” di San Mauro Forte e la ditta sub affidataria “Fantini Nicola S.r.l.”, la struttura produrrà il 30% di energia elettrica e il 21% di gas metano in meno con una riduzione delle emissioni di C02 di circa il 27%.

“Si tratta – ha dichiarato il sindaco Paolini – di interventi importantissimi per uno spazio che era stato lasciato all’abbandono più totale dai nostri predecessori. Una ennesima prova di come la nostra amministrazione, senza troppi clamori stia riuscendo a portare avanti un Programma di Governo ambizioso ma di certa realizzazione perché noi siamo abituati per cultura e senso di appartenenza alla nostra città, a mantenere sempre gli impegni presi con i nostri concittadini Una ulteriore risposta alle solite e sterili polemiche sul nulla portate avanti dai nostri oppositori”.