A Rocca San Giovanni c'è l'assessore alla 'Gentilezza'

Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni, avendo ritenuto opportuno aderire al Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza”, coordinato dall’Associazione “Cor et Amor”, con Decreto n. 33 del 28/11/2023 ha conferito all’assessore Carmelita Caravaggio, già titolare delle deleghe alle Politiche Sociali, Casa, Famiglia e Scuola, quella alla “Gentilezza”.

Gli “assessori alla Gentilezza” sono un riferimento per bambini e ragazzi.

"Attraverso le buone pratiche di gentilezza - si legge in una nota del Comune di Rocca San Giovanni - si occupano di buona educazione, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, del prendersi cura di chi soffre, dei malati, o delle persone sole, nonché di chi è in difficoltà per aver perso il lavoro, disabili, anziani, genitori separati con figli. Si occupano, inoltre, di accrescere lo spirito di Comunità, oltre che favorirne l’unità, coinvolgendo i propri concittadini e le associazioni in iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune.

L’assessore alla "Gentilezza" si occuperà, inoltre, di diffondere in maniera istituzionale tale cultura, soprattutto per diffondere nei ragazzi delle scuole, con il sostegno dei genitori e degli insegnanti, la buona pratica della gentilezza, affinché la stessa diventi un’abitudine sociale diffusa".