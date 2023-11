Eventi natalizi, ad Archi nel prossimo fine settimana "Natale nel borgo e festa dell'Olio Evo"

Riceviamo e pubblichiamo

Si accende l'atmosfera natalizia ad Archi con l'evento "Natale nel borgo e festa dell'Olio Evo", che si terrà sabato 2 e domenica 3 dicembre. Mercatini di artigianato e hobbystica, stand gastronomici, spettacoli musicali e attrazioni per grandi e piccini saranno gli ingredienti dell'iniziativa organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Archi.

Si partirà sabato 2 dicembre alle ore 15.00 con l'apertura degli stand – 30 postazioni – che proporranno articoli natalizi, hobbystica, prodotti realizzati con materiale da riciclo, bigiotteria, olio e miele. Il tutto sarà arricchito dalla cornamusa itinerante nel borgo, dallo spettacolo del "Mago delle bolle", dalle carole itineranti del Coro Contrappunto e dal dj set che chiuderà la prima giornata.

Domenica 3 dicembre gli stand apriranno alle ore 10.00, gli intrattenimenti saranno la musica della cornamusa e dello zampognaro itineranti nel borgo, lo spettacolo del "Mago delle bolle" e alle ore 19.00, in chiusura, il "Gospel Christmas Sparkles" a cura del Gospel and different sounds. In entrambe le giornate ci saranno il truccabimbi, la casa di Babbo Natale e i laboratori natalizi (la bottega dei racconti, il laboratorio degli elfi pasticcioni, il laboratorio creativo). Gli stand gastronomici proporranno pizza fritta, arrosticini, panino con la salsiccia, castagne e vin brulè e dolci tipici.

"Natale nel borgo" sarà anche l'occasione per parlare di una delle eccellenze del territorio, ovvero l'olio extravergine di oliva, con un convegno che si svolgerà sabato 2 dicembre, alle ore 15.00, nella sala consiliare "Vittime di Rigopiano" in piazza G. Marconi. All'incontro "Olio Evo, come ottenere un prodotto di qualità" parteciperanno in qualità di relatori l'agronomo Gabriele De Laurentiis e la biologa consulente Aifo Rossella Fabbrizio. I saluti iniziali saranno affidati al sindaco del Comune di Archi Nicola De Laurentis e al presidente della Pro Loco Domenico Carpineta. Negli stand gastronomici, inoltre, si potrà degustare l'olio nuovo proposto dai frantoi del paese.