Polizia Municipale, dieci nuove assunzioni in tre anni

Quindici agenti della Polizia Municipale in una città che vanta numerose scuole, anche secondarie di secondo grado, e che supera abbondantemente i trentamila abitanti. È l’attuale situazione di Lanciano. Un numero di vigili urbani che appare troppo esiguo per la città e dallo stesso comando ammettono le difficoltà a coprire turni e necessità.

Una delle criticità maggiori è la sicurezza davanti le scuole negli orari di entrata e uscita degli alunni. Nelle difficoltà compaiono poi coloro che speculano e si divertono a diffondere quelle che oggi vengono definite “fake news”. La settimana scorsa si era diffuso di cellulare in cellulare il messaggio che segnalava la presenza di “persone sospette” vicino l’ingresso delle scuole. Notizia completamente falsa ma in poche ore ha portato alla diffusione in città di una vera psicosi.

Per rafforzare la pianta organica della Polizia Municipale sono previste, ha reso noto il primo cittadino Filippo Paolini, dieci assunzioni in tre anni: quattro agenti arriveranno già entro la fine di quest’anno, altri tre l’anno prossimo e ulteriori tre nel 2025.