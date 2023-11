Tommaso Bucciarelli e Nicola Di Sciascio eletti nel comitato regionale della Protezione Civile

Lanciano ha ospitato le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della provincia di Chieti nel Comitato Regionale della Protezione Civile. Dalle urne sono uscite una conferma e una nuova elezione. Confermato Nicola Di Scascio, referente della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo, ed eletto Tommaso Bucciarelli, referente della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino.

La conferma per Di Scascio è la dimostrazione “dell’ottimo lavoro svolto insieme al comitato regionale” sottolinea la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. “Vorrei ringraziare tutti i Presidenti, i Coordinatori i Sindaci delle varie Organizzazioni di Volontariato iscritte nell Elenco Territoriale del chietino per avendo dato il loro consenso alla mia persona nel rinnovo delle cariche di rappresentante provinciale nel Comitato Regionale del volontariato” ha dichiarato Bucciarelli che ha ringraziato “il collega Di Sciascio Nicola per il lavoro svolto nei 3 anni precedenti e mi auguro una fattiva collaborazione per il prosieguo del mandato vista la sua riconferma”.