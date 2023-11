Voci di Dentro dà il via a un corso di giornalismo articolato in un ciclo di incontri formativi destinato ai suoi collaboratori. L'iniziativa è aperta anche agli operatori dell'informazione già in attività e al pubblico interessato alle questioni della stampa.

Si parte il 25 novembre a Chieti, Museo d'arte "Costantino Barbella" in via De Lollis (dalle 9,00 alle 13,30). La lezione sarà tenuta da Eric Salerno, inviato speciale e scrittore noto esperto di questioni mediorientali. Lo affiancano il presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo Stefano Pallotta e il direttore di Voci di Dentro Francesco Lo Piccolo, che 16 anni fa fondò il periodico – online e cartaceo – centrato sull'universo carcerario e l'attualità politica.

Titolo del ciclo e tema portante è Etica del giornalismo: confini, diritti, doveri, libertà. Ai partecipanti già iscritti all'Ordine dei Giornalisti verranno riconosciuti 5 crediti deontologici.

«L'etica nel giornalismo – spiega Lo Piccolo – è da sempre tra i valori fondanti della deontologia che vincola i professionisti dell'informazione. La scelta di questo tema non è però casuale; il giornalismo fa registrare negli ultimi tempi derive pericolose che ne mettono in forse l'obiettività e la conseguente affidabilità davanti al vasto pubblico dell'informazione. Con i nostri qualificati ospiti ci prefiggiamo di ristabilire, attraverso i diritti dei lettori e i doveri del giornalista, i giusti confini di un'informazione che possa definirsi libera da ogni condizionamento. Voci di Dentro nasce infatti come associazione e testata giornalistica libera da padroni in un'ottica di servizio verso i suoi lettori e interlocutori di ogni genere: i carcerati su tutti, ma anche gli operatori volontari e i professionisti che vi prestano la loro opera a vario titolo».

