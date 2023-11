Ecolan, quattro eventi per la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo

La ECO.LAN. anche quest’anno partecipa a SERR( SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI ) coinvolgendo diversi Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Chieti, quali “Da Vinci-De Giorgio” di LANCIANO, Istituto Tecnico indirizzo Biotecnologie Sanitarie di GUARDIAGRELE ed I.P.S.I.A. di ORTONA nonché la Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo ed il Comune di Guardiagrele per il progetto Campioni del Riciclo.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti è “un'iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti.Per il 2023, la S.E.R.R. si concentrerà sugli imballaggi per la seconda volta nella sua storia.A distanza di 7 anni, questo argomento continua ad essere fondamentale in termini di rifiuti prodotti, che non sono stati ridotti ma spinti avanti con la crescita del settore dell’e-commerce. La campagna aumenterà la consapevolezza del forte impatto ambientale degli imballaggi, fornendo sempre input, idee e supporto per promuovere un comportamento di consumo più sostenibile.” (https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/).

La prima azione proposta è stata “CAMPIONI DEL RICICLO”. Lunedì 20 novembre, presso lo stadio Tino Primavera di Guardiagrele i ragazzi delle scuole calcio di Guardiagrele hanno partecipato ad un incontro sul tema del Pet, materiale prezioso e recuperabile al 100%. L’installazione di un mangia plastica presso il campo sportivo consentirà alle associazioni calcistiche di Guardiagreledi conferire bottiglie in Pet, caricando dei punti per ottenere in premiareper le squadre più “competitive”.

A partire da giovedì 23 novembre, saranno invece protagonisti gli studenti di tre istituti tecnici del territorio.

Due degli istituti coinvolti di Lanciano e Guardiagrele, affronteranno il tema del packagingin modo innovativo tramite l’impiego del grafene, un nanomateriale con innumerevoli proprietà.

Infine, l’Istituto professionale di Ortona, affronterà il tema dell’imballaggionel settore dell’Ottica, in termini di riduzione e riuso.Una settimana ricca di appuntamenti volti ad approfondire l’interessante focus 2023 sul packaging.

Gli eventi organizzati nel corso della settimana europea sono i seguenti: