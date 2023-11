In occasione della Giornata contro la violenza contro le donne, tema di drammatica attualità in un anno segnato da un altissimo numero di femminicidi, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili organizza il convegno “Violenza di genere: luci e ombre … Il codice rosso”. L’evento si terrà presso la sede dell’Ordine di Lanciano in via Nazionale a Santa Maria Imbaro. «La partecipazione all'intero evento per gli iscritti farà maturare fino a 3 CFP dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili materia E.1.1» rende noto l’Ordine.

Questo il programma del convegno.

Ore 15,00 - Saluti Istituzionali:

Dott. Ermando Bozza – Presidente ODCEC Lanciano

Dott.ssa Dina Fulvi Firmi - Presidente Cpo Odcec di Lanciano

Dott.ssa Cinzia Amoroso - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lanciano



Interventi:

Avv. Maria Pina Benedetti, legale del CAV Dafne

La normativa del "codice rosso", luci ed ombre



Dott.ssa Felicia Zulli, responsabile del CAV Dafne

La tutela delle vittime e le difficoltà che incontrano i Centri Antiviolenza



Dott. Giuseppe Rasetti, psicologo, psicoterapeuta, supervisore e formatore

L'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, il lavoro con i maltrattanti prevenzione della recidiva