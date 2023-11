Una gita turistico-culturale e una tombolata per la terza età

«Favorire interventi in favore degli anziani residenti nel territorio del Comune, allo scopo di contribuire allo sviluppo armonico della loro personalità, creando occasioni di incontro e socializzazione in un’ottica di sostegno al benessere delle persone anziane, incentivando iniziative di gruppo ad essi rivolte che offrano adeguate garanzie di confort e sicurezza in relazione all’età dei partecipanti» è l’obiettivo dell’avviso pubblico dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Lanciano. Due le iniziative promosse dall’assessorato guidato da Cinzia Amoroso a cui possono aderire entro il 27 novembre i residenti a Lanciano con «età non inferiore a 65 anni»: una gita turistico-culturale e una tombolata. Ad entrambe le iniziative la partecipazione è gratuita.

La gita turistico-culturale, a cui potranno partecipare 141 persone, si terrà il 1° dicembre con destinazione Castelpetroso e Agnone. Il programma prevede la partecipazione alla Santa Messa presso la Basilica Minore dell’Addolorata a Castelpetroso, la visita guidata alla scoperta di meraviglie storiche e culturali del luogo, il pranzo presso un ristorante rinomato di Agnone, la visita al Caseificio “Di Nucci” e per concludere al Museo Campane “Marinelli”.

La tombolata si terrà il 15 dicembre presso un ristorante del territorio comunale, sarà allietata da attività di animazione, musica e servizio di buffet e potranno partecipare 150 persone.

Informazioni e dettagli e il modulo per aderire sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Lanciano qui https://www.lanciano.eu/c069046/po/mostra_news.php?id=1241&area=H.