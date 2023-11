Provincia di Chieti, concluse le selezioni pubbliche per concorsi di istruttori tecnici

Riceviamo e pubblichiamo

Si sono concluse con 206 idonei le selezioni pubbliche per la formazione di elenchi da mettere a disposizione degli enti locali per le eventuali successive procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di istruttori tecnici (cat.C) e istruttori direttivi tecnici (cat.D).

La prova unica si è tenutanell’aula magna dell’istituto superiore “Savoia” di Chieti in via d’Aragona in due sessioni: mercoledì 15 novembre per il profilo C con 100 partecipanti (su 228 ammessi)e giovedì 16 novembre per il profilo D con 128 partecipanti su (291ammessi). Sono risultati idonei 92 candidati per il profilo C e 114per il profilo D, per un totale di 206 idonei su 228 partecipanti alla prova. Ciascun candidato potrà conoscere l’esito della prova attraverso il codice fornito al momento dell’iscrizione al concorso consultando l’elenco che sarà pubblicato nei prossimi giornisul sito istituzionale della Provincia di Chieti www.provincia.chieti.it .

“Gli elenchi degli idonei saranno a disposizione degli enti locali che hanno aderito - o che aderiranno - alla convenzione con la Provincia di Chieti per procedere all’interpello e ad una successiva prova del concorso, che sarà organizzata dall’ente interessato per l’assunzione a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, nel profilo professionale di istruttore tecnico e istruttore direttivo tecnico. Si tratta di un sistema di selezione innovativo che facilita le procedure per gli enti locali, soprattutto per quelli di medie e piccole dimensioni che altrimenti dovrebbero sopportare costi ingenti per organizzare e gestire questi concorsi.Un ringraziamento speciale va ai membri delle commissioni di concorso presiedute dal Segretario Generale Antonella Marra e dalla Dirigente del settore Viabilità Paola Campitelli e a tutto il personale della Provincia impegnato per assicurare il corretto e regolare svolgimento della prova”, dichiara il Presidente Francesco Menna.