Premio Nazionale Lea Garofalo, in arrivo la seconda edizione

Sarà Casoli ad ospitare la seconda edizione del Premio Nazionale Lea Garofalo organizzato dall’associazione Dioghenes Aps presieduta dal giornalista molisano Paolo De Chiara, scrittore e direttore di WordNews.it. Lea Garofalo è una ragazza assassinata brutalmente dalla ‘ndrangheta nel 2009.

L’anno scorso si è tenuta in Calabria la prima edizione di un Premio Nazionale a lei intitolato. La seconda edizione si terrà in Abruzzo dal 21 al 24 novembre, evento organizzato dall’associazione Dioghenes in collaborazione con WordNews.it, Romanzi Italiani, Lo Scriptorium,

l’I.I.S.S. “Algeri Marino” di Casoli, che rientrerà nell’ambito del VII edizione del Festival della Legalità e con il patrocinio del Comune di Casoli.

Questo il programma degli eventi.

21 novembre 2023

ore 9:30 – CASOLI (Chieti) - Una delegazione di Dioghenes APS, insieme ai rappresentanti amministrativi e scolastici di Casoli, incontra gli Studenti dell’Istituto Comprensivo “G. De Petra” di Casoli e dell’Ist. Comprensivo di Palena-Torricella Peligna (Ch)

ore 12:30 – Conferenza Stampa – CASOLI (Ch)

Aula Magna - sede staccata IISS “Algeri Marino”, via Frentana

Interventi: Paolo De Chiara (Presidente Dioghenes APS), Massimo Tiberini (Sindaco di Casoli), Pino Cassata (Resp. Scuole e Università Dioghenes APS, Premio Nazionale Lea Garofalo 2022), Costanza Cavaliere (Dirigente scolastica I.I.S.S. “Algeri Marino” di Casoli)

ore 17:00 – Cinema-Teatro di Casoli (Ch), piazza Brigata Maiella

Convegno storico “Resistenze: dalla Lotta di Liberazione al Nazi-Fascismo alla Lotta alle Mafie ”

SALUTI:

Massimo Tiberini (Sindaco di Casoli); Costanza Cavaliere (Dirigente IISS “Algeri Marino”); Veronica Conti (Segretaria Dioghenes APS); Piera Della Morgia (Presidente Sezione ANPI Casoli); Luigi Borrelli (Sezione ANPI provinciale), Antonio Innaurato (Presidente Ass. Nazionale “Brigata Maiella”); Rosa Lucia Tiberio (Professoressa e Attivista)

INTERVENTI:

Giuseppe Lorentini (storico – ricercatore Campo internamento Casoli)

Giovanni Cerchia (professore Unimol)

Pino Cassata (Resp. Scuole e Università Dioghenes APS)

Antonino Schilirò (collaboratore WordNews.it)

Modera: Maria Rosaria La Morgia (giornalista)

ore 19:00 – Cinema-Teatro di Casoli (Ch), piazza Brigata Maiella

Proiezione documentario “Il Confine” di Walter Nanni (regista)

Con la partecipazione dell’Avv. Maria Concetta Falivene (Garante dell’Infanzia) e di Alessio Di Florio (vice-presidente Dioghenes APS, collaboratore WordNews.it)

Quattro appuntamenti

per rinnovare e per rafforzare l’impegno contro le mafie

22 novembre 2023

ore 11:00 – ATESSA (Chieti) - Una delegazione di Dioghenes APS, insieme ai rappresentanti amministrativi e scolastici di Casoli, incontra gli Studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Silvio Spaventa”

ore 18:15 – Cinema-Teatro di Casoli (Ch), piazza Brigata Maiella

A che punto siamo con i Testimoni di Giustizia?

La denuncia contro le mafie

Presentazione libri: UNA VITA CONTRO LA CAMORRA - (Bonfirraro ed., 2023), UNA FIMMINA CALABRESE (Bonfirraro ed., 2022)

SALUTI:

Massimo Tiberini (Sindaco di Casoli); Costanza Cavaliere (Dirigente IISS “Algeri Marino”); Antonino Schilirò (collaboratore WordNews.it); Pino Cassata (Resp. Scuole e Università Dioghenes APS)

INTERVENTI:

Marisa Garofalo (sorella di Lea)

Un testimone di giustizia

Paolo De Chiara (scrittore, direttore WordNews.it)

On. Stefania Ascari (Commissione Antimafia, in collegamento )

On. Angela Napoli (già componente commissione Antimafia, Resp. Legalità Dioghenes APS, in collegamento )

Sen. Etelwardo Sigismondi (Commissione Antimafia, in collegamento )

Modera: Maria Teresa Notarianni (giornalista)

23 novembre 2023

ore 11:00 – GUARDIAGRELE (Chieti) - Una delegazione di Dioghenes APS, insieme ai rappresentanti amministrativi e scolastici di Casoli, incontra gli Studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Nicola da Guardiagrele”

ore 18:15 – Cinema-Teatro Casoli (Ch), piazza Brigata Maiella

QUALE FUTURO PER IL SISTEMA PAESE?

Il giornalista Paolo De Chiara

dialoga con

Luigi de Magistris

(già Sindaco di Napoli e Magistrato)

Presentazione libro: FUORI DAL SISTEMA (Piemme ed., 2022)

SALUTI:

Massimo Tiberini (Sindaco di Casoli); Costanza Cavaliere (Dirigente IISS “Algeri Marino”); Massimiliano Nardocci (Direttore generale USR Abruzzo); Pino Cassata (Resp. Scuole e Università Dioghenes APS); Don Emiliano Straccini e Carlo Biasone (ideatori Festival della Legalità)

Letture a cura di Maria Rosa Ferraro (Resp. Cultura Dioghenes APS)

24 novembre 2023

QUATTORDICI ANNI DOPOPer non dimenticare la morte violenta subita

da Lea Garofalo a Milano

(24 novembre 2009/24 novembre 2023)

Ore 9:00

Presentazione degli Elaborati prescelti dalla Giuria , Premiazione degli Studenti vincitori del “Premio Nazionale Lea Garofalo 2023”

Presentazione dei vincitori delle Borse di Studio Premio Lea Garofalo 2023

Consegna degli Attestati

Consegna del Premio ai “Testimoni del nostro tempo” e consegna delle Menzioni Speciali

La parte musicale è affidata alla BAND “Algeri Marino” dell’IISS di Casoli

Conducono: Costanza Cavaliere (dirigente IISS “Algeri Marino”) e Paolo De Chiara (direttore WordNews.it, presidente Dioghenes APS)

La Cerimonia celebrativa si svolgerà presso

l’Aula Magna dell’I.I.S.S. “Algeri-Marino” di Casoli (CH)

Mostra itinerante dedicata a Lea Garofalo, in esposizione le opere degli studenti che hanno partecipato alla Prima e alla Seconda edizione del PREMIO NAZIONALE:

- dal 21 al 23 novembre Cinema-Teatro di Casoli (Ch), piazza Brigata Maiella

- il 24 novembre presso l’IISS “Algeri Marino” di Casoli (Ch)