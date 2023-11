Scatta l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo

Il 15 novembre arriverà l’inverno per il Codice della Strada. Dopo settimane di un inizio autunno anomalo con temperature al di sopra delle medie stagionali da alcuni giorni le temperature sono scese in rapida picchiata. La stagione fredda dell’anno ha così fatto irruzione nella nostra quotidianità.

Le casualità del calendario stanno facendo incrociare l’arrivo delle temperature fredde con quello degli obblighi invernali previsti dal Codice della Strada. È scattato, infatti, oggi l’obbligo della dotazione sugli autoveicoli di catene o pneumatici invernali.

La disposizione del Codice della Strada rimarrà in vigore fino al 15 aprile 2024, quando saremo nuovamente (sorprese meteorologiche permettendo) nel pieno dei mesi più caldi dell’anno. Da sottolineare che l’obbligo non vige solo in giornate caratterizzate da neve o comunque forti perturbazioni ma a prescindere dalle condizioni meteo della giornata. Non solo per proteggerci da eventuali repentini cambiamenti meteo ma in quanto, con la discesa delle temperature generalizzata, l’aderenza sulle strade diminuisce drasticamente. Aumentando i rischi per la circolazione di ogni autoveicolo.

L’obbligo è valido per le autostrade e “tutte le strade statali e raccordi autostradali - sottolinea ANAS - ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada”. “I pneumatici invernali, che possono essere utilizzati, sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione – ricorda la società - l’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio”.