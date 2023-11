Usb primo sindacato in Chlog

Riceviamo e pubblichiamo

Le elezioni RSU/RLS in HCLOG, azienda che opera nella logistica dello stabilimento Stellantis di Atessa, hanno sancito un risultato importante per l'USB, raggiunto a seguito di un percorso sindacale portato avanti con determinazione e il coinvolgimento dei lavoratori in ogni processo decisionale.

Le urne hanno consegnato 2 RSU su 3 ed 1 RLS alla lista USB: Giandomenico Caporale, eletto anche RLS, e Antonio Ciannameo.

Due giovani a cui i lavoratori e l'USB hanno riposto la fiducia e sui quali si fonderà il futuro dell'azione sindacale in azienda.

Il loro ruolo sarà importante e siamo certi che sapranno coinvolgere nelle decisioni tutti i colleghi perché è nel DNA dell'USB e perché sono consapevoli che la RSU non rappresenta solo una parte di lavoratori.

Se l'USB è diventato in pochi anni il primo sindacato in azienda lo si deve all'eccellente lavoro svolto da Ennio Fontana, RSU uscente, che ha deciso di non ricandidarsi per lasciare spazio a dei giovani che rappresentano il futuro sindacale e a cui va tutta la nostra stima e gratitudine. Naturalmente egli sarà ancora protagonista poiché rimane un componente importante dei coordinamenti regionali e provinciali dell'USB lavoro privato ricoprendo anche il ruolo di responsabile del settore logistica.

Ringraziamo i lavoratori per la fiducia e il nostro impegno sarà quello di fare tutto il possibile per meritarla.

Auguriamo buon lavoro a tutta la RSU, che è composta anche da Nicola Fantini eletto nella lista FILT CGIL, e all'RLS Giandomenico Caporale che avrà un compito molto importante che sta particolarmente a cuore alla nostra organizzazione che si batte da anni per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

A breve chiederemo un incontro alla HCLOG, che da alcuni mesi ha preso in carico in subappalto dalla Autotrade & Logistics la movimentazione ed il carico furgoni nello stabilimento Stellantis di Atessa, per iniziare un percorso sindacale che possa soddisfare le richieste dei lavoratori che con la precedente gestione non hanno trovato risposte.

Per l'USB è un nuovo inizio con la garanzia di continuità, trasparenza e coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte.

Il Coord. Prov. USB Lavoro Privato Chieti/Pescara

La RSU USB HCLOG ATESSA