Riceviamo e pubblichiamo

L'Associazione Vittime del Dovere, in convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, organizza la quinta edizione del convegno online dal titolo "Mafie, Terzo Settore e interventi in ambito sociale: riflessioni multidisciplinari e istituzionali". L'evento, che si svolgerà attraverso la piattaforma dell'ateneo lunedì 13 novembre 2023, dalle 9.30 alle 13.00, e martedì 14 novembre 2023, dalle 9.30 alle 13.00, sarà fruibile attraverso il seguente link di accesso alla stanza Cisco Webex https://univaq.webex.com/meet/linamaria.calandra.

Il convegno, ideato e realizzato dall'Associazione Vittime del Dovere, rappresenta un importante momento di riflessione sulle complesse dinamiche che intercorrono tra le organizzazioni criminali e il Terzo Settore.

L'interazione tra le mafie e il mondo delle professioni e degli interventi in ambito sociale è un tema di crescente rilevanza che richiede un'analisi approfondita. Gli esperti e gli illustri ospiti discuteranno delle strategie per prevenire, contrastare e affrontare l'infiltrazione mafiosa in ambito sociale, promuovendo la legalità e la cultura della memoria delle Vittime del Dovere.

L’evento beneficia dell’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, della Provicia dell’Aquila e del patrocinio del Comune dell’Aquila. L’evento prevede altresì il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila, con il riconoscimento di 3 (tre) crediti formativi per giornata nonché l’attribuzione dei CFU del Dipartimento di Scienze Umane.

La Convenzione di collaborazione in attività scientifiche, formative e di divulgazione sui temi contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e al terrorismo sottoscritta dall’Associazione e dall’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, in data 2 novembre 2019 e rinnovato in data 21 dicembre 2021, ha consentito già in passato di realizzare importanti momenti di studio e confronto: “VIII seminario di criminologia: le mafie estere in Italia e la loro radicalizzazione” del 7 novembre 2019 città di L’Aquila e cerimonia di commemorazione Vittime del Dovere del 8 novembre 2019 città di Sulmona; Convegno online “Il contrasto al pensiero criminale nel lavoro educativo e sociale, attraverso la cultura della memoria delle Vittime del Dovere, del 21 e 22 gennaio 2021; Convegno online “Il Controllo sociale ed economico del territorio: illeciti, contrasto e politiche attive”, del 11 e 12 novembre 2021; Convegno online "L'impatto delle infiltrazioni mafiose sull'economia nazionale. Come la società civile e il terzo settore possono aumentare il benessere sociale” del 10 e 11 novembre 2022.

Queste attività sono state possibili grazie alla professionalità e alla passione della Prof.ssa Lina Calandra, Professore associato di Geografia dell’Università dell’Aquila e referente della Convenzione, che attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti in attività di formazione sul campo, con un’attenzione particolare al territorio abruzzese, amplia gli orizzonti del fare ricerca sottolineando il valore etico dell’ascolto, fatto di attenzione e condivisione, che serve a “produrre conoscenza”.

Sulla stessa linea di condivisione si sviluppa il programma del convegno che include interventi di esperti nel campo dell'educazione, delle scienze sociali e delle forze dell'ordine.

I relatori affronteranno tematiche quali la povertà educativa come fattore di rischio, le dinamiche criminogene nel Terzo Settore e il ruolo delle istituzioni nella lotta alle infiltrazioni mafiose. Inoltre, saranno presentati casi di giornalismo d'inchiesta che hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento.

Tra i relatori, oltre alla Prof.ssa Lina Calandra, Professore associato di Geografia, Università di L’Aquila, nonché promotrice dell’iniziativa (Geografia e dinamiche criminogene nel terzo settore: spunti di riflessione per una ricerca socio-territoriale sul campo in Abruzzo), saranno presenti i rappresentanti dell’Associazione Vittime del Dovere, con il Presidente Emanuela Piantadosi, e il Vicepresidente Ambra Minervini.

Risulta ad oggi confermato un importante contributo del mondo professionale, grazie alla presenza del Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Dott.ssa Amalia Di Santo ( Il lavoro sociale e la rete di protezione dei servizi) e di quello accademico con l’intervento del Prof. Alessandro Vaccarelli, Presidente del Consiglio di Area didattica in Educazione e Servizio sociale (La povertà educativa come fattore di rischio: strategie di contrasto) e del Prof. Nando Dalla Chiesa, Professore ordinario di Sociologia della criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano (Le amministrazioni locali davanti al pericolo mafioso: strategie preventive e di contrasto).

Non mancheranno poi le esperienze dei rappresentanti delle Istuzioni con l’intervento dell’Assessore alle politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini; così come la partecipazione delle Forze dell’Ordine quali la Dir. Sup. della P. di S. Lorena Di Galante, Vice Direttore Operativo Direzione Investigativa Antimafia (L’azione di prevenzione della D.I.A. e gli strumenti di contrasto alle infiltrazioni mafiose), il Ten. Col. CC Alessandro Mennilli, Comandante del Reparto Operativo Carabinieri di L'Aquila (L'Arma dei Carabinieri nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata) e il Capitano Emilio Fuscellaro, Comandante Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (Il ruolo della Guardia di Finanza nel contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico-sociale).

Inoltre saranno previsti interventi di professionisti in campo giornalistico e giuridico con la partecipazione del Dott. Luca Tatarelli, fondatore e direttore di Report Difesa (Il contributo del giornalismo d'inchiesta per la lotta alle mafie), della Dott.ssa Valentina Rigano, giornalista Ansa, dell’ Avv. Paola Maria Di Luccia (Le Infiltrazione criminali dal traffico di stupefacenti alle infiltrazioni nel terzo settore) Segretario dell’Associazione e dell’ Avv. Sabrina Mariotti ( Enti del Terzo settore e sistema di controllo) Responsabile dell’Ufficio legale Associazione Vittime del Dovere.

L’evento sarà un'opportunità per studenti, professionisti e operatori sociali di approfondire le conoscenze su questi temi importanti e di acquisire crediti formativi. L'evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti e rappresentanti di uffici pubblici e ministeriali, contribuendo a arricchire il dibattito e promuovendo la collaborazione tra Istituzioni e società civile.