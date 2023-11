"Atessa sul ghiaccio", la pista in piazza Garibaldi

Torna ad Atessa l’appuntamento con il divertimento sul ghiaccio.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Acli Atessa, propone - tra le attrazioni in programma per le prossime festività natalizie - una delle attività preferite da grandi e piccini per godersi l’atmosfera in allegria.

La pista, lunga 30 metri e larga 10, sarà posizionata nella centrale piazza Garibaldi e sarà a disposizione dal pomeriggio fino a sera (maggiori dettagli saranno forniti a giorni). La gestione degli ingressi e dei servizi sarà curata dall’Associazione Acli.

Ci saranno, ai lati della pista, casette di legno per il noleggio dei pattini e punti ristoro con castagne e vin brulé.

“La pista di ghiaccio - si legge in una nota del Comune di Atessa - apre così la stagione natalizia atessana che si preannuncia ricca di appuntamenti, sorprese e con nuovi prodotti nei temporary shop che saranno aperti dal 2 dicembre al 7 gennaio nei negozi dismessi di Corso Vittorio Emanuele II”.