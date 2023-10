'Atessa Comics', tre giorni di appuntamenti tra fumetti, cosplay, musica e animazioni

Appuntamenti da venerdì 13 a domenica 15 ottobre per “Atessa Comics”, evento legato al mondo del fumetto, cosplay, videogiochi e tanto altro.

Alle 18 del primo giorno apertura degli stand in piazza Garibaldi, tanti contenuti per giovani e adulti, dalla sala giochi all’aperto dove provare la realtà virtuali, simulatori di guida e retrogaming per i nostalgici, stand a tema, show, tornei TCG, un area dedicata alle auto vintage, spettacoli continui tra cui esibizioni di Kpop con gli Arrosticini e Kpop arrivando alla sera con lo spettacolo dedicato alle musiche Disney messo in scena dalle Princess Remix.

Si proseguirà sabato con la Ciurma Cartoon Band che si esibirà alle ore 22 per poi ballare tutta la notte con Manuel Dj e si chiuderà domenica con Gara Cosplay delle 17.30 dedicata a tutti gli amanti del genere, ospite speciale in giuria Giustink.

Non mancheranno un'Area Food dedicata ed il Live Dungeon per giocatori appassionati.

Tre giorni per… tornare bambini grazie al Comune di Atessa e all’iniziativa della Sound Machine Italia di Simone Travaglini.