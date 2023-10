Giorno del dono, una giornata dedicata alla solidarietà e al volontariato

«Gli italiani hanno ripreso a donare: se il 2020 è stato l'anno in cui la pandemia ha generato una reazione solidale degli italiani e il 2021 ha registrato difficoltà sia sul fronte dell'impegno economico che di quello del volontariato, nel 2022 si cominciano ad avvertire i primi segnali di ripresa in tutte le dimensioni del dono, anche se i livelli pre-pandemia sono ancora lontani». Il dato è stato pubblicato nella sesta edizione del rapporto “Noi doniamo” dell’Istituto Italiano della Donazione in collaborazione con CSVnet in occasione della “Giornata del dono”.

Una giornata che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) patrocina dal 2017 con il fine di celebrare il dono in tutti i suoi molteplici aspetti, coinvolgendo le Amministrazioni locali e i cittadini che ogni giorno offrono qualcosa di sé alla collettività. Il Comune di Rocca San Giovanni ha aderito come "Testimonial del Giorno del Dono", affinché donare abbia un significato ampio in ogni suo possibile aspetto. Donare non è solo e semplicemente un dare. È essere presenti, vicini agli altri, aiutare chi è in difficoltà, ascoltare, esprimere il senso di fratellanza fra gli esseri umani. È, soprattutto, spirito di servizio.

Il “Giorno del Dono” è promosso dall’Anci per sviluppare e promuovere la cultura del dono in cui non si limita alla donazione di soldi o beni quali cibo, vestiti, libri ed altri oggetti, ma si spinge a donare nuovi servizi. È assolutamente indispensabile sviluppare ed estendere i servizi sociali verso la comunità attraverso la donazione del proprio tempo focalizzata all’ascolto delle persone in difficoltà attraverso la pianificazione ed implementazione di attività sociali, opportunità di lavoro retribuite e progetti che coinvolgano maggiormente i ragazzi, che sono meno considerati nella società. attraverso una gestione dei fondi efficiente e coinvolgendo enti e comuni, si favorisce alla costruzione di una società sana ed inclusiva.