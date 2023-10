'Bollini rosa' e salute mentale, 'open day' a Lanciano, Vasto e Chieti

In occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, che si celebra martedì 10 ottobre, Fondazione Onda grazie agli ospedali "Bollini rosa" dedicherà la giornata ai cittadini per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi (visite psichiatriche, counselling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo).

L'edizione 2023 è dedicata al ricordo di Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa.



L'Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti partecipa con le seguenti attività offerte gratuitamente ai cittadini:



Ospedale "SS. Annunziata" Chieti

Visite psichiatriche

Sede: ambulatorio di psichiatria, 7° livello , corpo A

Data: 10 ottobre 2023

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Utenti dai 18 anni in su

Prenotazione obbligatoria tramite E-mail a [email protected]



_____________________________



Ospedale "Floraspe Renzetti" Lanciano

Consulenze / colloqui telefonici con lo psichiatra o con lo psicologo del centro di salute mentale di Lanciano

Data: 10 ottobre 2023

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Non serve prenotazione

Numero di telefono 0872.706622

Note: durata massima del colloquio 15 minuti - Età di riferimento dai 18 ai 60 anni



_____________________________



Ospedale "San Pio da Pietrelcina" Vasto

Colloquio con lo psichiatra

Sede: centro di salute mentale presso ospedale "San Pio" Vasto

Data: 10 ottobre 2023

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Note: utenti dai 18 ai 60 anni

Non serve prenotazione