«Momento di confronto e riflessione approfondita sulle riforme imminenti»

Il 25 settembre, presso il Teatro Fenaroli di Lanciano, si è svolta la giornata di studi "Le riforme al centro: tempi e modi per massimizzarne l'efficacia", organizzata dal Dott. Ermando Bozza, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano.

Il convegno, articolato in quattro tavole rotonde sulla sfida del PNNR, la riforma contabile, la riforma fiscale e la riforma della crisi d'impresa, ha visto la partecipazione di illustri figure del panorama economico, politico e accademico italiano.

L'evento ha avuto come fulcro le principali riforme attualmente in discussione, proponendosi come momento di analisi concreta delle necessità attuali e non solo come spazio di discussione teorica. Il Presidente della Regione Marco Marsilio, presente al convegno, ha espresso apprezzamento per l'iniziativa: "Questo approfondimento su una serie di riforme che sono in corso e che condizioneranno gli anni a venire, giunge molto opportuna ed è in perfetta sintonia con la riflessione che stiamo sviluppando sul territorio come Regione", egli inoltre ha aggiunto. "Sono ben lieto che l'Ordine dei commercialisti abbia colto l'intuizione di sintonizzarsi sulle priorità e sui temi del momento, grazie a questa iniziativa e ad un'altra recentemente organizzata dalla Regione, l'Abruzzo diventa terreno di incontro e di stimolo con l'obiettivo di favorire l'aggiornamento e la conoscenza degli strumenti a disposizione dei professionisti. Strumenti che poi avranno un impatto, ci si auspica il più possibile positivo, sulla vita delle imprese e delle famiglie."

Il Dott. Ermando Bozza ha ribadito che: "La giornata di studi è stata un'occasione per analizzare, con esponenti di calibro nazionale, le criticità e le opportunità relative ad importanti riforme strutturali quali quella fiscale, della crisi di impresa e del bilancio. Riforme interconnesse tra di loro e che sono un propulsore fondamentale per favorire gli effetti auspicati del PNRR. Solo mettendo a sistema le riforme, un oculato utilizzo dei fondi (dei quali buona parte a debito) e un approccio proattivo delle forze economiche e produttive sarà possibile vincere le grandi sfide che ci attendono".

Le discussioni hanno toccato temi cruciali come la semplificazione fiscale, la trasparenza contabile, la gestione delle crisi d'impresa e la salvaguardia dell'occupazione, esaminando come queste riforme possano influire sulla coesione sociale e la resilienza economica, e come possano essere interconnesse e sinergiche tra loro.

In conclusione, il convegno si è rivelato un momento di confronto e riflessione approfondita sulle riforme imminenti e sulla necessità di attuarle in modo efficace, equilibrato e sinergico, al fine di massimizzare il loro impatto positivo sulla vita delle imprese e delle famiglie italiane grazie al prezioso contributo fornito dagli autorevoli.

Un ringraziamento va agli autorevoli relatori intervenuti quali:

Ing. Mauro Cappello - Docente Università degli Studi della Tuscia ed esperto di fondi europei

Dott. Stefano Maria Cianciotta - Amministratore Delegato della Fira SpA

Prof. Andrea Ziruolo - Professore Ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche - Università degli studi G. d'Annunzio Chieti-Pescara

Dott. Antonio Repaci - Consigliere delegato all'area Finanza del CNDCEC

Prof. Claudio Sottoriva - Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda Facoltà di Economia Università Cattolica del S. Cuore di Milano

Prof. Alessandro Sura - Professore aggregato di Ragioneria Facoltà di Economia Università di Roma Sapienza

Prof. Francesco De Luca - Professore Ordinario di Economia Aziendale Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

Prof. Piergiorgio Valente - docente di "Pianificazione Fiscale e Finanziaria" e Politiche Fiscali dell'UE" Università degli Studi Link Campus University di Roma

Dott. Salvatore Regalbuto - Commercialista, Tesoriere Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dott. Pasquale Saggese - Commercialista, Coordinatore Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Dott. Enrico Zanetti - Commercialista e Revisore Legale Consigliere del Ministro dell'Economia e delle Finanze Già Viceministro dell'Economia e delle Finanze

Prof. Maria Lucetta Russotto - Professore aggregato di Economia Aziendale Università degli Studi di Firenze

Dott.ssa Chiara D'Alfonso - Giudice delegato e alle Esecuzioni presso il Tribunale di Lanciano

Dott.ssa Patrizia Pompei - Magistrato presso il Tribunale di Firenze

Prof. Giovanni Barbara - Professore straordinario, Dipartimento di Scienze Giuridiche e dell'Impresa, Università LUM Giuseppe De Gennaro