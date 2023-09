Ciclo di Incontri del Centro Sociologico di Lanciano, ottimi i riscontri

Venerdì 15 settembre si è chiuso il Ciclo di Incontri organizzato dal Centro Sociologico Italiano di Lanciano e la mostra dell’architetto PierGiò.

Il convegno tenuto dal professor Luigi Murolo su "La storia dei Templari di Lanciano" era l’ultimo appuntamento in agenda e ha registrato un ottimo risultato, con un’affluenza record e la viva partecipazione del pubblico intervenuto.

Tra gli oltre 200 visitatori registrati in questi giorni di apertura, le opere dell’artista PierGiò hanno ottenuto il consenso e l’attenzione di diverse istituzioni, tra cui ilSindaco di Lanciano, Filippo Paolini, e quello di una scuola privata di caratura Internazionale presente sul territorio; gli studenti di quest’ultima sono stati ospiti di una lezione d’arte speciale co-condotta dalla loro Professoressa di Storia dell’Arte e l’artista PierGiò.

«Il Centro Sociologico è molto soddisfatto di aver affrontatola sfida di condivisione diuna mostra d’arte e di eventi di cultura, nella cornice delle feste di settembre Lancianesi».Ha commentato il Dottor Giovino Lanci, Presidente del Centro Sociologico Italiano di Lanciano. «Tutti gli appuntamenti organizzatihanno abbondantemente superato le aspettative, offrendo spunti per riflettere su principi e valori che uniscono e hanno certamente rappresentato un contributo in diversi ambiti del sociale: artistico, culturale, medico, storico e anche su temi più in generale relativi all’umanità. Un insieme di intenti che possono essere sintetizzati con le parole di Pitagora: “Contentiamoci sempre di far riflettere e non cerchiamo mai di convincere né noi né gli altri”. Ringrazio tutti e rinnovo l’appuntamento per l’edizione 2024».

La mostra dell’Architetto PierGiò resterà visionabile su:

https://www.youtube.com/watch?v=0LMpTGUBSFM&t=1s

https://www.facebook.com/CSILanciano