Champions League, Real Sociedad-Inter: l’esordio dei vice-campioni d’Europa

Dopo poco più di 3 mesi dalla finale, l’Inter torna in campo in Champions League. L’ultimo ricordo nerazzurro è la sconfitta all’ultimo atto contro il grande Manchester City di Guardiola per 1-0 per mano di Rodri. Grande disperazione per la squadra di Inzaghi, ma anche grande onore e orgoglio: l’Inter è comunque vice-campione d’Europa.

Il percorso nerazzurro per arrivare alla finalissima è stato ricco di ostacoli e imprevisti, ma il campo ha parlato chiaro: dopo aver eliminato il Barcellona ai gironi e le portoghesi Porto e Benfica agli ottavi e ai quarti, l’Inter ha avuto la meglio anche sul Milan in semifinale nel clamoroso derby della Madonnina. Il resto è storia.

Ora però si ricomincia resettando tutto ciò che è stato. L’obiettivo è quello di affermarsi e migliorare ancora in campo europeo. E per farlo bisogna partire vincendo possibilmente il proprio girone di qualificazione, sulla carta più che abbordabile. L’esordio dell’Inter è in programma mercoledì 20 settembre alle ore 21.00 a San Sebastian, in Spagna, sul campo della Real Sociedad – match valido per la 1^ giornata del girone D di Champions League.

L’Inter arriva alla partita in grande spolvero, decisa e pronta a dimostrare che quanto fatto nella scorsa edizione non è stato un caso come pensano in tanti; con una formazione rinnovata un po’ in tutti i reparti, la squadra di Inzaghi vuole affermarsi fra le migliori squadre d’Europa. Per gli intenditori e gli appassionati che pensano di sapere quello che potrebbe essere il risultato esatto del match, il sito 22Bet Italia fornisce quote molto interessanti.

Real Sociedad-Inter, le probabili formazioni

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Igor Zubeldia, Le Normand, Tierney; Brais Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil Barrenetxea

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Inter, le avversarie del girone D

Nonostante la sconfitta solo in finale dell’anno scorso, l’Inter affrontava i sorteggi partendo dalla seconda fascia; da regolamento infatti, sono inserite in prima fascia solo le 6 squadre vincitrici dei campionati europei più importanti – a cui si aggiungono le due vincitrici della Champions League e dell’Europa League nella passata stagione. Per l’Italia quindi, presente il Napoli.

Tuttavia, pur non essendo testa di serie, i nerazzurri hanno pescato una formazione di sicuro non superiore a loro – una delle più agevoli presenti in prima fascia: il Benfica, che l’anno scorso è stato eliminato ai quarti di finale di Champions League proprio dai ragazzi di Simone Inzaghi. Insieme ai portoghesi c’è la Real Sociedad appunto e il Red Bull Salisburgo.

La stessa sera in cui scenderanno in campo Real Sociedad e Inter, in contemporanea i portoghesi ospiteranno gli austriaci per la prima giornata del girone D.