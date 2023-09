'Dimore Sonore', prima edizione a Rocca San Giovanni

Domenica 17 settembre prima edizione dell'evento "Dimore Sonore", iniziativa per promuovere la musica di tipo "diffuso".



Il progetto prevede, a partire dalle ore 19:00, accoglienza dei partecipanti nel borgo. Alle ore 19:45 avrà luogo, presso il Palazzo Colizzi del 1800, recentemente restaurato e riaperto, il concerto "Duo Arch en Ciel", con il tenore Rocco D'Aurelio e l'arpista Silvia De Luca.



Al termine rinfresco enogastronomico per tutti i partecipanti.



Un'altra occasione per avvicinarsi alla cultura musicale, un viaggio nel tempo e nella storia di Rocca San Giovanni.



L’evento è promosso dalla Società Italiana della Cultura in collaborazione con l’Amministrazione comunale.



Non mancate!



Per approfondimenti www.dimoresonore.it