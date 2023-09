Operaio di Lanciano tra le vittime alla Esplodenti Sabino, posticipata la 'Nottata'

"L'amministrazione comunale di Lanciano, di concerto con il Comitato Feste, nel rispetto delle persone che hanno perso la vita e delle loro famiglie, ha ritenuto di sospendere lo spettacolo musicale previsto per questa sera in piazza Plebiscito e i fuori d’artificio previsti per le ore 4. Siamo particolarmente vicini alle famiglie in questo tragico e doloroso momento", sottolinea, in una nota, il sindaco Filippo Paolini.

Il riferimento è al tragico incidente sul lavoro avvenuto alla Esplodenti Sabino di Casalbordino, costato la vita a tre operai, uno dei quali proprio di Lanciano.