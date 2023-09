Cenano a Lanciano e scappano senza pagare

Venerdì 1 settembre, una coppia di ragazzi ha cenato nel ristorante in c.da colle Pizzuto per poi darsela a gambe prima di pagare il conto.

Ecco il post pubblicato sulla pagina Facebook del locale con la foto del pre conto.

Assolutamente da condividere! Avviso a tutti nostri colleghi !

Ieri sera una coppia di 30enni, lui palestrato alto 1.80 in circa con un tatuaggio sull’avambraccio sinistro (due cerchi) e lei magra, alta 1.60 circa con i capelli neri e scarpe vans, sono venuti a cenare nel nostro locale chiedendo un tavolo vicino la porta d’uscita e ribadendo più volte che sarebbero usciti a fumare.

Ad un certo punto lui sparisce e lei rimane al tavolo aspettando il momento giusto per fare la fuga !

Hanno cenato nel nostro ristorante spendendo € 100.50

Hanno una fiat punto del 90 grigia tutta rotta (purtroppo non abbiamo la targa).

Vi chiedo di condividere questo post il più possibile in modo tale da avvisare tutti i colleghi e far sì che non riaccada ad altri.

Questa è una mancanza di rispetto verso chi lavora.

Non è bello essere fregato e non lo auguriamo a nessuno!

Un saluto

Da Brace