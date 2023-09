Versatile, pratico, indispensabile: il furgone a sponda idraulica (a noleggio, naturalmente)

Ormai sono sempre di più le aziende che si affidano al noleggio per quanto riguarda i veicolicommerciali. Del resto, come potrebbe essere altrimenti? Parliamo di una formula che rappresenta la soluzioneideale per le imprese, non solo in termini di risparmio sui costieffettivi, ma anche su tutti quelli imprevisti, con particolare riferimento alla manutenzione dei mezzi e soprattutto al mantenimento della loro efficienza.

Avere a disposizione un mezzo di trasporto sempre funzionale e pronto all'uso, infatti, rappresenta una sicurezza per le imprese, anche per quelle che non si occupano esclusivamente di logistica o di movimentazione delle merci. Perché anche le realtàimprenditorialilocali necessitano di dotarsi di un furgone in grado di sostenere i carichi di lavoro giornalieri, piccoli o grandi che siano, e preferire il noleggio come soluzione alternativa al possesso è sempre una sceltavincente, sotto tutti i punti di vista.

Ma ovviamente bisogna rivolgersi sempre ad un'agenzia che sia in grado di offrire non soltanto flessibilità e soluzioni ad hoc, ma anche varietà di gamma, mettendo a disposizione veicoli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di mobilità del cliente. E per avere tutto questo, non c'è partner migliore di AmicoBlu, in particolar modo, poi, quando si parla di furgonidifferenti rispetto ai modelli classici.

AmicoBluoffre, ad esempio, contratti di noleggio assolutamente vantaggiosi anche per veicolipiùgrandi, come il furgone a sponda idraulica, un mezzo di trasporto tra i più versatili e indispensabili, che nonpuòmancare quando si parla di logistica e trasporto, e che da solo è in grado di risolvere ogni problema legato alla movimentazione delle merci.

La particolarità di questo furgone, infatti, sta nella possibilità di poter caricare, trasportare e scaricare il contenuto presente all'interno del cassone in modo semplice e pratico, grazie alla pedanaidraulica, che solleva anche le merci più pesanti e ingombranti, e può essere utilizzata tranquillamente anche da un solo addetto, rendendo le operazioni più rapide e semplici, in qualsiasi circostanza.

Affittando un furgone a sponda idraulica con AmicoBlu, poi, si avrà la certezza di avere sempre a disposizione un'assistenzacostante e presente, durante tutta la durata delnoleggio, con la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di sinistri o di malfunzionamento del mezzo. Un grande vantaggio, quando si parla di furgoniparticolari come questo, dotati di meccanismiesterni che necessitano sempre di particolare attenzione nell'utilizzo.

Perché, quando si parla di noleggio di veicolicommerciali, AmicoBluè sempre la scelta migliore.