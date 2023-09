Emidio Pepe: Un viaggio nel cuore del Montepulciano

Nel cuore delle colline abruzzesi, avvolta da un'atmosfera intrisa di tradizione e passione, si trova la cantina Emidio Pepe, una perla enologica nostrana che negli ultimi anni è salita alla ribalta per la sua eccellente collezione di vini biodinamici.

La storia di questa prestigiosa cantina è iniziatanel 1964, quando Emidio Pepe, un uomo intraprendente e appassionato, decise di fondare ufficialmente la cantina ed iniziò a commercializzare i primi vini con il proprio marchio. La famiglia Pepe in realtà produceva vino sin dal lontano 1889, ed Emidio non fece altro che seguire le orme ed imparare a fare vino da suo nonno e da suo padre.

Emidio Pepe dimostrò sin da subito essere un vignaiolo visionario, e fu tra i primi a rendersi conto del grande potenziale del Montepulciano, il vitigno autoctono per eccellenza dell'Abruzzo, che avrebbe potuto esprimere tutto il suo carattere unico donato da queste terre eroichegrazie ad un accurato processo di vinificazione. L’obiettivo della cantina è sempre stato quello di superare in questo modo l’immagine di semplice vino da tavola dal sapore standardizzato che per molti decenniha caratterizzato il Montepulciano. Emidio Pepe trascorse dunque diversi anni a perfezionare le tecniche di coltivazione e vinificazione, lavorando con dedizione e impegno per portare avanti la tradizione familiare. Rispettando l'ambiente e utilizzando solo metodi naturali, la cantina mostra un legame indissolubile tra la terra e il vino che le permette di ottenere vini di straordinaria autenticità.

Con il passare del tempo, il successo della cantina Emidio Pepe si è diffuso oltre i confini regionali e nazionali, conquistando appassionati di vino in tutto il mondo. Nonostante questo, la famiglia Pepe ha sempre mantenuto un approccio artigianale e familiare nelle varie fasi di lavorazione, rifiutando di cedere alla tentazione della produzione industriale.Ogni fase del processo di vinificazione della cantina viene svolta con cura maniacale e nel rispetto della tradizione. Dalla raccolta delle uve, effettuata rigorosamente a mano, fino alla fermentazione spontanea e all'affinamento in botti di legno, tutto avviene in modo naturale, senza interventi chimici o tecnologici. Questo metodo artigianale è la chiave per esaltare al massimo le peculiarità del Montepulciano e delle altre uve regionali e creare così vini abruzzesi dal carattere unico e inconfondibile.

Il segreto della cantina Emidio Pepe risiede anche nella pazienza e nella dedizione. I vini di famiglia, sia il Montepulciano d'Abruzzo che il Trebbiano d'Abruzzo, sono sottoposti a lunghi periodi di affinamento in bottiglia, permettendo loro di evolversi e maturare nel tempo. Questo processo dona loro una straordinaria longevità e una capacità di invecchiamento ineguagliabile, regalando agli intenditori esperienze di degustazione indimenticabili.

Visitare la cantina Emidio Pepe è inoltre un'esperienza avvolta da un'atmosfera magica, dove il tempo sembra fermarsi e ci si può immergere nel fascino del passato e della tradizione. Le mura di pietra delle cantine, le botti di legno centenarie e l'odore inconfondibile del vino invecchiato trasportano i visitatori in un viaggio nel tempo, alla scoperta delle radici profonde di questa affascinante realtà vinicola nostrana.

La cantina Emidio Pepe è molto di più di un'azienda vinicola; è diventata un'istituzione dell'enologia italiana. Il suo impegno a preservare le tradizioni e la dedizione a produrre vini di altissima qualità l’hanno resa un vero e proprio simbolo di eccellenza nel panorama vitivinicolo italiano.L'eredità lasciata da Emidio Pepe è viva e vegeta grazie alla sua famiglia, che continua a portare avanti con orgoglio il suo prezioso lascito, regalando al mondo vini capaci di emozionare e di raccontare una storia millenaria fatta di amore per la terra e per la vite.