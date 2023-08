Stellantis Europe: ulteriori giorni di ferie estive per i lavoratori

Arrivano buone notizie per i lavoratori e lavoratrici della Stelllantis Europe Atessa (ex Sevel) dalla direzione aziendale che ha comunicato una novità sul fronte delle ferie estive.

Proprio ieri il management dello stabilimento ha reso noto ai sindacati che saranno aggiunti altri due giorni di ferie alle date già ufficializzate nel maggio scorso. Le vacanze per i dipendenti dello stabilimento sangrino dovevano prendere il via dal 7 agosto per terminare il 21 del mese compreso.

L’attività dei dipendenti verrà sospesa mediante l’utilizzo di ferie e permessi annui precedenti al 2023, non ancora fruiti, in conto ore, ferie anno 2023 e p.r.a. dell’anno 2023 a fruizione collettiva.

Ora a queste date verranno aggiunte anche i giorni del 3 e 4 agosto che i dipendenti potranno godersi in libertà. Dal nuovo computo delle ferie anticipate sono, però, esclusi gli addetti del CKD che usufruiranno delle ferie scaglionati in due gruppi.

Le squadre B e D potranno fruire delle ferie dal 7 al 20 agosto compreso, mentre la squadra A e C dal 14 al 27 agosto compreso.