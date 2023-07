'ReLive Abruzzo Festival': ultimo appuntamento con Setak Trio, degustazioni e tour nel borgo di Rocca San Giovanni

Sta per concludersi la fortunata terza edizione del ReLive Abruzzo Festival, manifestazione diretta da Gianmaria Tantimonaco per PICSAT Abruzzo e Joseph OdV che ha come obiettivo quello di porsi come rassegna multidisciplinare e diffusa per il territorio chietino. Dopo i successi ottenuti nelle piazze e nei lungomari di San Salvo e Fossacesia, ed un primo sold out a Rocca San Giovanni con l’omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, ReLive Abruzzo Festival volge ora al termine con un ultimo importante appuntamento, occasione di festa per tutti gli abruzzesi ma non solo.

Domenica 30 luglio in Piazza Degli Eroi a Rocca San Giovanni si potrà godere della musica di Nicola Pomponi (alias Setak) ed il suo trio composto da Valerio Pompei e Nazareno Pomponi. Setak, il cui nome d’arte si ispira al soprannome abruzzese di famiglia “lu setacciar”, nel corso della sua carriera alterna l’attività di session man (Fiorella Mannoia, Noemi, Mimmo Locasciulli, Donatella Rettore, Tommaso Paradiso) a quella di cantautore, facendo dell’Abruzzo e della sua lingua un punto di partenza per la combinazione di musica conterranea e suoni internazionali, miscela che gli è valso alcuni importanti riconoscimenti presso le Targhe Tenco e l’attenzione artistica di autori di spessore nazionale ed internazionale come Fabrizio Bosso e Francesco Di Bella. Setak è quindi un artista innovativo che propone una musica inedita e dal sapore internazionale cantando in lingua abruzzese. Il dialetto, scevro dal folklore, diventa parte dell’insieme musicale ed esso stesso musica.

Il direttore artistico Gianmaria Tantimonacoci presenta l’ultima serata in Piazza degli Eroi:

“Non c’è modo migliore di concludere un festival profondamente dedicato all’Abruzzo, al territorio chietino ed alle sue eccellenze non solo musicali, ma anche storico-patrimoniali, sociali e gastronomiche, se non con un artista incredibile come Setak. Parliamo di un musicista dal grande spessore umano, un’ottima “penna” musicale, intrinsecamente legato alla sua terra, che usa il dialetto come strumento privilegiato per raccontare e raccontarsi alle centinaia e migliaia di persone che lo ascoltano ad ogni concerto. Per questa ultima serata ci sembrava doveroso portare sul palco di ReLive Abruzzo Festival qualcuno che non fosse solo un’artista di livello, ma che fosse un esempio di valorizzazione concreta del nostro territorio, del suo folklore e della lingua abruzzese, che è frutto di commistioni, storie e vite anche lontane da noi ma che grazie ad artisti come Setak rivivono e ci fanno emozionare. A impreziosire questo meraviglioso concerto, ci saranno le immancabili visite guidate ad opera di Archeoclub presso il borgo cittadino dalle 19 alle 21 e le degustazioni dei prodotti locali dei partner del festival. Ringrazio di cuore il sindaco Fabio Caravaggio, l’assessore Carmelita Caravaggio e tutta l’Amministrazione comunale con la quale siamo riusciti a inserire nel ricco cartellone estivolocale due date di assoluto prestigio per la città.”

Altro aspetto non di poco conto che ReLive Abruzzo Festival è riuscito a dimostrare in questa terza edizione, è la capacità di attrarre turisti da fuori provincia, da fuori Regione, ma anche far emergere un turismo di prossimità tra i cittadini dei comuni che hanno ospitato il festival.

Gli eventi presenti in cartellone sono gratuiti ed è fortemente consigliata la prenotazione. È possibile scoprire artisti, date e locationpresso i canali ufficiali di PICSAT Abruzzo e ReLive Festival (Facebook e Instagram), al numero 388 3492484, tramite la mail [email protected], oppure sul sito web www.reliveabruzzo.it.